Dipukul Bhayangkara FC, Semen Padang Makin Tenggelam

jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC makin tenggelam di dasar klasemen BRI Super League.

Menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-9 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Senin (20/10), Semen Padang keok 0-1.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak Sani Rizki Fauzi pada menit ke-39.

Baca Juga: Live Streaming Semen Padang Vs Bhayangkara FC dan Klasemen Super League

Komentar komentator pertandingan menyebutkan Semen Padang FC bermain tak terukur dan tak terstruktur.

Geser IG di atas untuk melihat statistik pertandingan.

Pola permainan Semen Padang yang tak jelas itu membuat Bhayangkara FC bermain lebih nyaman di kandang lawan.