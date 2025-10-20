Dipukul Bhayangkara FC, Semen Padang Makin Tenggelam
Senin, 20 Oktober 2025 – 17:34 WIB
jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC makin tenggelam di dasar klasemen BRI Super League.
Menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-9 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Senin (20/10), Semen Padang keok 0-1.
Gol semata wayang dalam laga itu dicetak Sani Rizki Fauzi pada menit ke-39.
Komentar komentator pertandingan menyebutkan Semen Padang FC bermain tak terukur dan tak terstruktur.
Pola permainan Semen Padang yang tak jelas itu membuat Bhayangkara FC bermain lebih nyaman di kandang lawan.
