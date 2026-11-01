Dipukul Persib 4 Gol Tanpa Balas, Pelatih Isenmulang FC Justru Bilang Beruntung

jpnn.com, BANDUNG - Isenmulang Kalteng FC harus pulang dengan tangan kosong dalam lawatannya ke markas Persib Bandung.

Skuad asuhan Mundari Karya itu kalah telak 0 - 4 dalam duel pekan ke-8 BRI Super League 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Mundari mengakui tuan rumah Persib adalah tim terbaik di Indonesia. Bukan hal yang mudah buat timnya bisa pulang dengan poin penuh.

"Saya sudah katakan bahwa bermain dengan tim terbaik, dengan pemain-pemain terbaik ya, tidak hanya butuh kepercayaan diri," kata Mundari dalam konferensi pers pascalaga.

Semula, Mundari optimistis anak asuhnya bisa mencuri poin di Bandung. Namun, nasib berkata lain.

Timnya dipukul empat gol tanpa balas, dan mereka pulang tanpa membawa poin.

"Saya datang ke sini terus terang bahwa kami begitu yakin bisa mencuri poin, tetapi hari ini kami dihukum. Di dalam pertandingan tadi kami banyak kehilangan bola di tengah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mundari menyebut jika timnya beruntung hanya kebobolan empat gol.