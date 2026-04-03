Dipulangkan Besok, Jenazah 3 Prajurit TNI dari Lebanon Akan Mendarat di Bandara Soetta

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengabarkan jenazah tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan dipulangkan ke Indonesia pada Sabtu (4/4/2026).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait menyatakan jenazah ketiga prajurit itu diterbangkan memakai pesawat komersial yang akan mendarat di Soekarno-Hatta (Soetta), Banten.

”Proses pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon telah terkoordinasi dan berjalan sesuai rencana,” kata dia kepada awak media, Jumat (3/4).

Rico mengungkapkan bahwa ketiga jenazah prajurit TNI itu diterbangkan dari Beirut pada Jumat ini. Nantinya setelah tiba di Indonesia, jenazah anggota Kontingen Garuda itu bakal menjalani proses persemayaman secara militer sebelum dibawa menuju daerah asal masing-masing.

Adapun persemayaman militer untuk ketiga anggota Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) itu akan dilaksanakan di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma.

”Selanjutnya akan dilaksanakan prosesi persemayaman militer di Lanud Halim Perdanakusuma sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing untuk dimakamkan secara militer,” ujar Rico.

Tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon itu ialah Praka Farizal Rhomadon, Kapten Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Praka Farizal Rhomadon gugur akibat serangan artileri Israel di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3). Adapun Kapten Zulmi dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur pada Senin (30/3) ini.(ast/jpnn.com)



Yuk, Simak Juga Video ini!

