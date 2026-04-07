Direksi BPJS Ketenagakerjaan Kunjungi Batam, Serap Aspirasi dan Keluhan Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bambang Joko Sutarto serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Andie Megantara, mengunjungi Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung fasilitas hunian pekerja sekaligus berdialog dengan para penghuni guna mendengar aspirasi dan pengalaman mereka selama tinggal di kawasan tersebut.

Saiful mengatakan, kehadiran direksi di Griya Pekerja tidak hanya untuk melihat fasilitas yang tersedia, tetapi juga menyerap masukan dari para pekerja yang memanfaatkan hunian tersebut.

“Kami hadir untuk melihat langsung fasilitas yang disiapkan bagi para pekerja. Yang paling penting. Kami juga ingin mendengar secara langsung apa yang dirasakan para penghuni Griya Pekerja,” ujar Saiful, Selasa (7/4).

Menurut Saiful, Griya Pekerja merupakan salah satu bentuk dukungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pekerja.

Inisiatif tersebut juga selaras dengan visi pembangunan nasional melalui Asta Cita, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Pesawat Jatuh

Selain menawarkan biaya sewa yang terjangkau, lokasi Griya Pekerja yang berada dekat kawasan industri memberikan keuntungan bagi pekerja karena mempersingkat waktu tempuh ke tempat kerja.

Saiful menjelaskan kedekatan lokasi hunian dengan tempat kerja juga dapat menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang sering dihadapi pekerja saat berangkat maupun pulang kerja.