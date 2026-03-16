Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia Dirombak, Sambut Transformasi Holding Logistik

jpnn.com, JAKARTA - Pemegang saham PT Pos Indonesia (Persero) melalui Danantara Asset Management melakukan perombakan besar di jajaran direksi dan komisaris perusahaan logistik milik negara tersebut.

Perubahan itu tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT Pos Indonesia Nomor 168 Tahun 2026 / SK.065/DI-DAM/DO/2026 yang ditetapkan pada 11 Maret 2026. Informasinya pelantikan akan dilaksanakan Minggu depan.

Dalam surat keputusan (SK) tersebut disebutkan pemegang saham memberhentikan sejumlah anggota direksi dan mengangkat direksi baru, sekaligus melakukan perubahan satu kursi komisaris di tubuh perusahaan.

Beberapa direksi yang diberhentikan dengan hormat yakni Faizal Rochmad Djoemadi dari jabatan Direktur Utama, Tonggo Marbun dari jabatan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman dari jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Hariadi dari jabatan Direktur Operasi dan Digital Services.

Selain itu, Asih Kurniasari Komar juga diberhentikan dari jabatan Direktur Human Capital Management dan Haris dari jabatan Direktur Bisnis Jasa Keuangan.

Melalui keputusan tersebut, pemegang saham kemudian mengangkat lima direksi baru dan mempertahankan satu direksi lama di jajaran manajemen PT Pos Indonesia.

Dalam susunan baru direksi, Daud Joseph ditunjuk sebagai Direktur Utama, didampingi Donny Maya Wardhana sebagai Direktur Operasi, Fathul Anwar sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Rosma Handayani sebagai Direktur Human Capital Management, serta Fahdel Akbar sebagai Direktur Komersial.

Sementara itu, Prasabri Pesti yang sebelumnya menjabat Direktur Business Development dan Portfolio Management tetap berada di jajaran direksi dengan penugasan baru sebagai Direktur Transformasi dan IT.