Direktorat PIAK: Mengubah Catatan Menjadi Data yang Bekerja untuk Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Kemerdekaan sering dibayangkan sebagai sesuatu yang besar dan gegap gempita. Bendera berkibar, lagu kebangsaan berkumandang, pawai di jalan-jalan kampung.

Namun, ada bentuk kemerdekaan lain yang jauh lebih sunyi, tidak terdengar sorak-sorai, tetapi dirasakan setiap kali seorang warga tidak perlu waswas apakah datanya benar, apakah namanya tercatat sesuai, apakah haknya akan terhambat hanya karena kesalahan administrasi yang bukan salahnya.

Kemerdekaan semacam itu lahir dari kerja yang nyaris tak terlihat. Dan, salah satu yang mengerjakannya adalah Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

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Menurut Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar, di balik angka 290.125.073 penduduk Indonesia yang tercatat dalam Data Kependudukan (DKB) Semester I 2026, ada cerita yang jarang terdengar.

Bukan cerita tentang statistik semata, melainkan tentang bagaimana jutaan peristiwa kecil.

Misalnya, kelahiran seorang bayi di sebuah desa, kematian seorang kakek di rumah sakit kabupaten, pernikahan sepasang pengantin di kantor urusan agama.

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"Bagaimana akhirnya seluruh peristiwa itu bisa menyatu menjadi satu data nasional yang bisa dipercaya dan digunakan pemerintah untuk mengambil keputusan yang menyentuh langsung kehidupan rakyatnya, itulah pekerjaan yang ada di pundak kami," ujar Direktur Nuh di Jakarta, Senin (17/8), tepat di Hari Kemerdekaan ke-81 RI.

Boleh jadi, nama Unit Kerja Eselon II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ini kurang akrab di telinga masyarakat awam. Namun, perannya sesungguhnya menjadi jantung dari seluruh sistem administrasi kependudukan di Indonesia.