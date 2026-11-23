jpnn.com - Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah sineas yang memanfaatkan panggung Festival Film Indonesia (FFI) 2026 untuk menyampaikan protes kepada pemerintah.

Irini menilai malam puncak FFI 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (20/11), seharusnya menjadi momentum perayaan sekaligus apresiasi terhadap pencapaian insan perfilman nasional.

Namun, menurut dia, panggung penghargaan tersebut justru digunakan sejumlah penerima Piala FFI untuk menyampaikan kritik yang dinilainya menyudutkan pemerintah.

"Saya selaku direktur juga sangat kecewa, Kementerian Kebudayaan yang sudah berupaya sekuat tenaga memecahkan berbagai masalah agar FFI 2026 bisa tetap terlaksana," ujar Irini, Senin (23/11).

Irini lantas mengungkap sejumlah persoalan di balik penyelenggaraan FFI 2026, khususnya terkait keterbatasan pendanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran negara.

Dia menjelaskan pendanaan FFI 2026 berasal dari Platform Indonesia Raya yang prosesnya turut didampingi Kementerian Kebudayaan serta dukungan APBN.

Namun, dana yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan penyelenggaraan festival film bergengsi tersebut. Dalam situasi itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon turun tangan langsung untuk membantu mencarikan solusi.

Menurut Irini, Menbud Fadli Zon beberapa kali menanyakan kendala penyelenggaraan FFI kepada dirinya dan Ketua Komite FFI.