Direktur LIMA Sebut Adik Prabowo Bikin Suasana Politik Tak Kondusif

Ray Rangkuti. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan semua pihak bingung mendengar pernyataan pihak pemerintah, karena orang lingkaran Presiden RI Prabowo Subianto justru membuat sikap yang membuat iklim politik memanas.

Hal demikian dikatakan Ray menyikapi ucapan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut ada upaya kudeta terhadap Prabowo Subianto. 

"Banyak pernyataan dari pemerintah yang justru membuat suasana politik tidak kondusif," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (10/4).

Ray menuturkan pernyataan terkait kudeta diucap ketika pemerintah berkoar-koar soal perlunya menjaga stabilitas.

Dia merasa ragu investor bakal berani masuk ketika ucapan pemerintah terkait kondisi politik justru membingungkan. 

Terlebih lagi, kata aktivis prodemokrasi itu, muncul pernyataan dari lingkaran Prabowo soal upaya kudeta dan makar terhadap pemimpin.

"Siapa kiranya yang berkenan untuk investasi di negeri yang selalu pejabatnya mengumbar rasa takut," ujar Ray.

Dia melanjutkan kekuatan politik Prabowo sebenarnya kuat dan TNI dan Polri solid di bawah komando Kepala Negara.

Direktur LIMA Ray Rangkuti merasa ragu investor bakal berani masuk ketika ucapan pemerintah terkait kondisi politik justru membingungkan.

