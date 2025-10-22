Direktur LSDI: Reformasi Polri Harus Dimulai dari Dalam Institusi Kepolisian

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Studi Data dan Informasi (LSDI) Lukman Hakim alias Lukman Jalu merespons pembenahan yang tengah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dia menilai pembenahan yang tengah dilakukan harus dimulai dari dalam institusi kepolisian itu sendiri, terutama pada moralitas sumber daya manusianya pada semua aspek.

Menurut Lukman, pembenahan harus dimulai sejak proses perekrutan, kenaikan jabatan atau pangkat, hingga penguatan kembali pada jati diri Polri sebagai pelindung dan penyelesai masalah di masyarakat.

"Reformasi Polri yang sesungguhnya sudah dilakukan terus-menerus sejak peristiwa reformasi hingga hari ini tidaklah stagnan. Polri yang sekarang sedang memperbaiki diri dapat dikatakan sama halnya seperti yang dilakukan oleh TNI," kata Lukman di Jakarta, Rabu (22/10).

Lukman juga menilai rendahnya moralitas aparat menjadi akar masalah yang harus dibenahi.

"Ini bukan sekadar reformasi, tetapi revolusi total dan harus radikal. Sudah banyak anggota Polri yang mengeluhkan soal lambannya kenaikan pangkat karena tidak punya 'orang dalam'," ungkap Lukman.

Menurutnya, integritas, dedikasi, dan pengabdian harus menjadi tolok ukur utama dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan.

Lukman juga menyampaikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Polri harus menegaskan kembali jati dirinya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.