menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Direktur LSPSDM Sebut Golkar Solid, Isu Munaslub Tidak Berdasar

Direktur LSPSDM Sebut Golkar Solid, Isu Munaslub Tidak Berdasar

Direktur LSPSDM Sebut Golkar Solid, Isu Munaslub Tidak Berdasar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur LSPSDM Deni Yusup. foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lembaga Sumber Pengembangan Sumber Daya Manusia (LSPSDM) Deni Yusup buka suara terkait isu Munaslub Partai Golkar. Ia menilai isu tersebut sama sekali tidak berdasar dan liar.

"Menurut saya isu ini terlalu berlebihan dengan narasi yang yang tidak berdasar," ujar Deni Yusup dalam keterangan resmi yang diterima redaksi hari ini.

Ia menegaskan isu Munaslub itu juga sudah dijawab dan disikapi para elite partai dengan santai.

Baca Juga:

Salah satunya adalah Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji yang menyampaikan sikap dengan santai dengan memberikan perumpamaan ada asap tanpa api artinya isu ini tidak ada dasar sama sekali.

"Kami juga bisa melihat banyak respons lain yang dikeluarkan oleh petinggi Golkar yang lain. Jadi tidak ada alasan secara organisasi adanya Munaslub," ujarnya.

"Adanya isu dengan alasan-alasan yang menurut hemat saya tidak relevan yang melibatkan isu istana merestui untuk pengatian Ketum Bahlil. Saya kira isu ini sengaja dimunculkan agar bisa melihat reaksi publik," imbuhnya.

Baca Juga:

Hal tersebut kata Deni Yusup, bisa dilihat dari narasi berita yang dikaitkan dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo dan persoalan lainya yang tidak ada hubunganya dengan partai Golkar.

"Kalau dilihat dari internal Golkar saat ini tidak ada isu Munaslub ini, yang ada partai Golkar sedang melakukan konsolidasi internal organisasi dengan melakukan musda -musda provinsi," ucapnya.

Direktur Deni Yusup buka suara terkait isu Munaslub Partai Golkar. Ia menilai isu tersebut sama sekali tidak berdasar dan liar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI