menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Direktur Mecimapro Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Dugaan Kasus Ini

Direktur Mecimapro Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Dugaan Kasus Ini

Direktur Mecimapro Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Dugaan Kasus Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Mecimapro Ditetapkan Sebagai Tersangka. Ilustrasi hakim. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur PT. Melani Citra Permata (Mecimapro), Fransiska Dwi Melani sebagai tersangka dalam dugaan kasus penggelapan dana yang dilaporkan oleh PT. Media Inspirasi Bangsa (MIB).

Kuasa hukum PT. MIB, Aldi Rizki mengungkapkan bahwa persoalan itu berawal dari kerja sama konser musik K-Pop TWICE di Jakarta pada 23 Desember 2023.

Melanie diduga melakukan penipuan serta penggelapan terhadap dana yang diberikan oleh PT. MIB.

Baca Juga:

Aldi mengatakan pihaknya sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan.

Namun, upaya itu tak pernah mendapatkan respons positif.

PT. MIB, bahkan telah mengirimkan surat somasi pengembalian dana dan pembatalan perjanjian pembiayaan, tetapi upaya itu lagi-lagi tidak mendapat respons baik dari terlapor.

Baca Juga:

Atas perbuatan tersebut, PT. MIB mengalami kerugian finansial puluhan miliar rupiah.

Setelah upaya komunikasi dan somasi tidak membuahkan hasil, pada 10 Januari 2025, PT MIB secara resmi melaporkan kejadian tersebut dan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Mecimapro, Fransiska Dwi Melani sebagai tersangka dalam dugaan kasus penggelapan dana yang dilaporkan PT MIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI