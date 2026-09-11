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Direktur Musik Kemenekraf Meluncurkan Single Baru, Sentil Para Bucin

Direktur Musik Kemenekraf Meluncurkan Single Baru, Sentil Para Bucin
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Direktur Musik Kemenekraf Mohammad Amin atau Amin Abdullah meluncurkan single baru yang menyentil para bucin. Foto dok. Amin

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kesibukannya sebagai direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Mohammad Amin atau Amin Abdullah, justru terjun langsung ke dapur rekaman.

Dia meluncurkan single “Biarkan Ada Ruang di Antara Kita”, yang ditulis sekaligus dinyanyikannya sendiri.

Bukan sekadar berkarya, lagu ini menjadi cara Amin merasakan langsung dinamika industri musik digital.

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Sebagai birokrat sekaligus akademisi yang mengajar mata kuliah Kebudayaan dan Industri Kreatif di Universitas Indonesia, Sunway University Malaysia, dan Institut Kesenian Jakarta, pengalaman tersebut menjadi bagian dari upayanya memahami perkembangan industri dari sisi pelaku.

“Peluncuran lagu ini tentu saja bermaksud untuk praktik langsung pada industri musik agar mengetahui perkembangan terkini. Insyaallah juga akan berguna menambah wawasan saya sebagai birokrat dan akademisi,” tutur Amin dalam keterangannya dikutip Jumat (11/9).

Menariknya, lagu tersebut membawa pesan yang cukup “menyentil”, terutama bagi para bucin alias budak Cinta.

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Amin mengingatkan bahwa cinta tidak seharusnya menjadi belenggu.

Dalam hubungan, pasangan tetap membutuhkan ruang untuk bernapas, berkembang, berkarya, dan menjadi dirinya sendiri.

Direktur Musik Kemenekraf Mohammad Amin atau Amin Abdullah meluncurkan single baru yang menyentil para bucin

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