Direktur Nusakom Sebut Ada yang Sengaja Memotong Video Hasil Wawancara Deddy Sitorus

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga ada pihak yang sengaja memotong pernyataan anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus ketika membahas soal gaji legislator. 

Sebab, kata Ari, pernyataan Deddy yang membahas gaji disampaikan jauh sebelum serangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

"Pernyataan Deddy Yevri Sitorus di sebuah stasiun televisi swasta itu disampaikan jauh sebelum aksi-aksi unjuk rasa besar. Video pernyataan Deddy ada yang sengaja memotongnya," kata pengamat politik itu kepada awak media, Rabu (3/9).

Belakangan, pernyataan Deddy yang dipotong dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi diviralkan di media sosial.

Potongan video itu yang kemudian dipakai beberapa pihak di media sosial untuk menuntut penonaktifan Deddy sebagai legislator DPR RI. 

Ari mengaku terkenang dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama ketika melihat pernyataan Deddy yang disampaikan sepotong.

"Mirip dengan kasus pernyataan Ahok yang dipenggal sehingga menimbulkan misinformasi di masyarakat,” lanjut dia.

Ari pun merasa heran dengan tujuan pihak yang memotong pernyataan Deddy untuk dikaitkan dengan konteks saat ini setelah rentetan demonstrasi membahas tunjangan anggota DPR.

Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga ada pihak yang sengaja memotong pernyataan Deddy Yevri.

