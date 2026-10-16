Direktur Operasional PT RAS Tersangka, Ini Daftar 16 Perusahaan Diusut Polda Sumsel soal Karhutla

jpnn.com - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) sedang mengusut 16 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap munculnya kabut asap di wilayah Sumsel.

Dari penanganan perkara tersebut, Direktur Operasional PT RAS telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 15 korporasi lainnya masih dalam tahap penyidikan.

Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana mengatakan PT RAS menjadi salah satu perusahaan yang mendapat perhatian penyidik lantaran terjadi kebakaran secara berulang di wilayah konsesinya yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

"Dari 16 korporasi tersebut, satu korporasi yakni PT RAS, terjadi kebakaran secara berulang hingga akhirnya direktur operasionalnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk 15 lainnya masih dalam tahap penyidikan," kata Rony, Kamis (15/10/2026).

Adapun perusahaan yang masuk dalam daftar penanganan perkara karhutla tersebut adalah PT RAS, PT SGN, PT S, PT LPI, PT V, PT KS, PT BAP, PT PSM, PT BMI, PT BMH, PT PPLS, PT BSS, PT BML, PT BA, PT CT, dan PT BNUP.

Polda Sumsel mencatat, estimasi luas area konsesi hak guna usaha (HGU) atau izin usaha perkebunan (IUP) yang telah dipasangi garis polisi dilakukan pada area yang berkaitan dengan proses penyidikan perkara karhutla.

Dalam mengungkap dugaan tindak pidana tersebut, penyidik menerapkan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan

berbasis ilmiah. Polisi melibatkan sejumlah saksi ahli di bidang ilmu tanah dan forensik lingkungan hidup, termasuk ahli kerusakan tanah dari IPB University.