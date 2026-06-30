Direktur Pegadaian Ajak Generasi Muda Beli Masa Depan dengan Harga Hari Ini

jpnn.com, PADANG - PT Pegadaian mengajak generasi muda untuk bersiap menghadapi era digital yang dinamis melalui gelaran CEO Talks yang diinisiasi oleh Universitas Andalas.

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas membagikan strategi kepada para mahasiswa dan calon wisudawan untuk memperkuat tiga pilar utama menyongsong masa depan emas melalui pemahaman literasi keuangan, pengembangan kompetensi, dan kemampuan perencanaan keuangan masa depan, dalam kegiatan yang digelar, pada Senin (29/6).

Acara yang mengusung tema "Inovasi Keuangan Digital dan Inklusi Keuangan: Peran Strategis Pegadaian dalam Pemberdayaan Masyarakat" ini dirancang sebagai ruang kolaborasi interaktif antara dunia industri dan perguruan tinggi.

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Tujuannya adalah memberikan pandangan komprehensif mengenai transformasi industri jasa keuangan serta kesiapan yang dibutuhkan generasi muda untuk memenangkan persaingan di dunia kerja.

Dalam paparannya, Ismail Ilyas menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang tidak hanya bersandar pada pencapaian akademik di atas kertas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kecerdasan dalam mengambil keputusan finansial sejak dini.

“Dunia kerja akan terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, generasi muda wajib menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif dan bijak mengelola keuangan. Prinsipnya adalah 'Beli Masa Depan dengan Harga Hari Ini'. Artinya, anak muda harus berani berinvestasi dan membangun perencanaan masa depan yang terukur serta berkelanjutan mulai dari sekarang,” ujar Ismail.

Ismail mendorong para mahasiswa untuk langsung mengadopsi kebiasaan finansial yang sehat begitu mereka menerima penghasilan pertama.

Langkah nyata tersebut dapat dimulai dari mengalokasikan dana darurat, menyusun skala prioritas, hingga memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai dengan tujuan hidup jangka panjang.