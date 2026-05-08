Direktur Pegadaian Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Leading Women Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, dinobatkan sebagai “The Exemplary Visionary in Strategic Marketing, Sales Excellence, and Sustainable Product Innovation” dalam ajang Indonesia Leading Women Awards 2026, pada Selasa (5/5).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi Selfie Dewiyanti dalam mengawal transformasi pemasaran dan inovasi produk digital di Tring! By Pegadaian yang inklusif sehingga berhasil membawa Pegadaian semakin relevan di hati lintas generasi.

Melalui platform ini, Selfie memastikan literasi dan inklusi keuangan, terutama investasi emas, kini menjadi lebih inklusif dan terjangkau bagi siapa saja.

Dengan memadukan strategi pemasaran konvensional dengan ekosistem digital, Pegadaian tidak hanya sekadar bertahan, tetapi melompat jauh dengan menghadirkan solusi finansial yang lebih dekat, lebih praktis, dan lebih modern bagi masyarakat.

"Apresiasi ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat kami untuk melayani sepenuh hati dan terus mengEMASkan Indonesia. Bagi kami, seluruh Insan Pegadaian, penting untuk memastikan setiap inovasi yang lahir, bukan hanya unggul secara teknologi, tetapi mampu memberikan solusi yang mudah dan cepat bagi kebutuhan finansial harian masyarakat Indonesia," ungkap Selfie Dewiyanti.

Sejalan dengan tema “Empowering The Nation”, kepemimpinan Selfie membuktikan bahwa peran perempuan dalam posisi strategis mampu memberikan dampak luas bagi ketahanan ekonomi nasional.

Dengan memperkuat akses terhadap pembiayaan berkelanjutan dan investasi aman berbasis emas, Pegadaian terus berkomitmen menjadi pilar pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ke depan PT Pegadaian berkomitmen untuk terus berinovasi, menjaga kepercayaan nasabah dengan melayani sepenuh hati, dan memastikan bahwa semangat MengEMASkan Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri.(jpnn)