Direktur Rumah Pilar Kemajuan: Konsolidasi Elite Untuk Jaga Keseimbangan Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Rumah Pilar Kemajuan Abdul Rabbi Syahrir menyebut arah politik jarang sekali ditentukan di ruang publik, melainkan melalui komunikasi dan konsolidasi yang berlangsung di antara para elite dan cenderung privat.

Dalam dinamika politik Indonesia, proses-proses penting kerap bergerak di ruang yang tidak selalu terlihat, melalui pertemuan, dialog, dan konsolidasi yang bersifat terbatas.

Dalam kerangka ini, pertemuan sejumlah purnawirawan TNI yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat dipahami bukan sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan pada fase konsolidasi awal pemerintahan sebuah periode ketika relasi antar-elite masih mencari titik keseimbangan.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak hanya ditopang oleh institusi formal, tetapi juga oleh komunikasi yang berlangsung di antara aktor-aktor kunci," ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (28/4).

Dalam perspektif teori hubungan sipil-militer yang dikemukakan Samuel P. Huntington, keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer merupakan prasyarat penting bagi stabilitas politik. Di Indonesia pascareformasi, keseimbangan tersebut tidak selalu dijaga melalui mekanisme formal, melainkan juga melalui kanal-kanal informal yang memungkinkan pertukaran pandangan secara lebih fleksibel.

Rabbi mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, dinamika pertemuan antarelite menunjukkan bahwa kebutuhan akan konsolidasi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik.

Dalam konteks ini, pertemuan purnawirawan dapat dipahami sebagai ruang sinkronisasi. Para purnawirawan tidak lagi berada dalam struktur formal kekuasaan, tetapi tetap memiliki pengalaman, jaringan, dan pengaruh yang signifikan.

"Forum semacam ini berfungsi menjaga kesinambungan komunikasi antar generasi kepemimpinan, sekaligus memastikan bahwa dinamika yang berkembang tidak mengarah pada fragmentasi," kata dia,



Di sisi lain, dia menyoroti siapa yang tidak hadir. Dalam konteks ini ketidakhadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Luhut Binsar Panjaitan menghadirkan dimensi analisis yang lebih dalam.