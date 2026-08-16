Direktur Rumah Politik: DPD RI Sukses Selenggarakan Sidang Bersama 2026

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai DPD RI sukses menyelenggarakan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026.

Menurut Fernando, keberhasilan penyelenggaraan sidang tersebut tidak hanya terlihat dari aspek seremoni kenegaraan, tetapi juga dari substansi pidato Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mengangkat tema Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat.

"Menurut saya, DPD RI berhasil menyelenggarakan Sidang Bersama dengan baik. Yang lebih penting, forum tersebut dimanfaatkan untuk menunjukkan posisi DPD sebagai representasi daerah sekaligus bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia," kata Fernando Emas.

Baca Juga: Pidato Ketua DPD Dinilai Tandai Arah Baru Representasi Kepentingan Daerah

Fernando menilai pidato Sultan memberikan pesan yang cukup jelas mengenai pentingnya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pidatonya, Sultan menegaskan bahwa pusat dan daerah bukan dua pihak yang saling berhadap-hadapan, melainkan satu kesatuan dalam membangun Indonesia.

"Ini pesan yang sangat penting. Penguatan daerah tidak berarti melemahkan pemerintah pusat. Justru daerah yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang semakin berdaulat. Perspektif seperti ini membuat posisi DPD menjadi konstruktif," ujar Fernando.

Ia juga menyoroti keberhasilan DPD RI membawa sejumlah agenda daerah ke dalam proses legislasi nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan DPD sejak 2017 dan kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Baca Juga: Ketua DPD Tekankan Kedaulatan Indonesia Berawal dari Daerah Kuat

"RUU Daerah Kepulauan adalah contoh konkret bahwa perjuangan DPD tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Ada proses panjang yang kemudian menghasilkan kemajuan di tingkat legislasi. Ini tentu patut diapresiasi," katanya.

Menurut Fernando, dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelesaian RUU Daerah Kepulauan semakin menunjukkan bahwa agenda yang selama ini diperjuangkan DPD memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan nasional.