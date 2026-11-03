Direktur Voxpol Bicara Kedaulatan Ekonomi-Politik Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim menilai rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata perdagangan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan membentuk komoditas harga perdagangan sendiri lewat Icomex merupakan langkah sangat penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Menurut Fadhly, Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu kekuatan utama dunia dalam produksi minyak kelapa sawit, batu bara, dan nikel.

Namun, kata dia, posisi tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan nasional untuk menentukan harga internasional, menguasai rantai pasok perdagangan, dan mempertahankan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

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"Bahkan, pemerintah tidak mampu menghalangi prakter transfer pricing dan under invoince yang merugikan Indonesia ratusan triliun setiap tahun," kata Fadhly, Selasa (3/11/2026).

Dia menyatakan Presiden Prabowo pada 1 Januari 2027 akan melakukan ekspor satu pintu sawit, batu bara dan nikel. Hal ini akan memukul perusahaan trader di Singapura dan memukul oligarki serta kapitalis global yang selama ini menentukan harga bisnis ini.

"Kami sangat mendukung apa yang sudah dirancang Presiden Prabowo," katanya.

Menurut Fadhly, persoalan ini tidak pernah diselesaikan oleh presiden sebelumnya. Dari zaman kemerdekan, orde lama, orde baru, sampai orde reformasi persoalan ini dibiarkan begitu saja sehingga memperkaya negara lain.

Ditambah lagi harga komoditas perdagangan Indonesia selalu mengikuti harga internasional. Harga minyak sawit selama ini dipengaruhi perdagangan di bursa Malaysia dan pasar internasional lainnya.