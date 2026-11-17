jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengingatkan Presiden Prabowo Subianto harus ekstra hati-hati dan selektif dalam menentukan figur yang akan mendampinginya sebagai Wakil Presiden.

Jangan sampai keputusan politik strategis tersebut justru menjadi pintu masuk bagi kepentingan kapitalisme global, oligarki lintas negara, maupun kelompok bisnis yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pengusaha judi online.

Menurut Fadhly, pemilihan Wapres bukan sekadar persoalan kompromi politik atau pembagian kekuasaan, melainkan menyangkut masa depan kedaulatan ekonomi dan keberanian pemerintah dalam menjalankan agenda strategis nasional.

Baca Juga: Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk

“Presiden Prabowo jangan sampai salah memilih Wakil Presiden. Jangan sampai ada figur yang secara politik terlihat mendukung pemerintah, tetapi di baliknya justru membawa kepentingan kelompok ekonomi tertentu, kapitalisme global, oligarki, atau jaringan bisnis judi online yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Semua rekam jejak, potensi konflik kepentingannya harus diperiksa secara ketat dan serius,” tegas Fadhly.

Dia menilai persoalan ini menjadi sangat penting karena pemerintah sedang mempersiapkan agenda strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), khususnya rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas sawit, batu bara, dan nikel.

Selain itu, terdapat agenda pembentukan bursa perdagangan bahan strategis Indonesia (ICOMEX) yang diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan tata kelola dan mekanisme perdagangan komoditas strategis.

Menurut Fadhly, kedua agenda tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Selama ini, komoditas unggulan Indonesia memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, sehingga tata kelola perdagangan dan mekanisme penentuan harga harus semakin transparan serta memberikan manfaat optimal bagi negara.

Ia meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan adanya manuver kepentingan dari jaringan kapitalisme global, terutama kekuatan ekonomi yang memiliki pengaruh di Eropa dan Amerika Serikat, kelompok oligarki yang mempunyai jejaring bisnis internasional termasuk Singapura, serta aktor politik yang diduga memiliki hubungan dengan bisnis perjudian online.