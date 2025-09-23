Direktur VR46 Buka Suara, Benarkah Valentino Rossi Terobsesi Jegal Marc Marquez?

jpnn.com - Rumor panas yang menyeret nama Valentino Rossi dan Marc Marquez kembali mencuat di paddock MotoGP 2025.

Isu yang beredar menyebut sang legenda balap asal Italia itu meminta Francesco Bagnaia untuk menghalangi langkah Marquez menuju gelar Juara Dunia.

Direktur VR46 Buka Suara

Namun, kabar itu langsung dibantah tegas oleh Direktur Tim VR46 Pablo Nieto.

Menurut Nieto, tudingan tersebut sama sekali tidak masuk akal. Dia menegaskan Rossi bukan sosok yang akan menanamkan kebencian atau memengaruhi pebalap lain demi kepentingan pribadi.

"Vale seorang legenda. Tidak mungkin dia mendatangi Pecco dan berkata: ‘Kamu harus mengalahkan Marquez.’ Itu omong kosong."

"Tidak ada obsesi yang diciptakan seperti yang orang-orang pikirkan,” ujar Nieto, dikutip dari Motosan.

Rivalitas Panjang Rossi dan Marquez

Rossi dan Marquez memang memiliki sejarah rivalitas panjang sejak satu dekade lalu. Namun, Nieto memastikan persaingan itu tidak pernah berubah menjadi hasutan.

Kehadiran Rossi yang kini lebih sering terlihat di VR46, lanjut Nieto, semata-mata karena kecintaannya pada dunia balap dan sudah berada dalam fase transisi dari pembalap menuju seorang mentor.