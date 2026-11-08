Diresmikan 3 Kementerian, SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 Hadirkan 500 Merek dari 16 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Pameran dagang industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) internasional, SIAL Food & Drinks Indonesia 2026, resmi dibuka di Hall B dan C Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Pameran berskala besar yang berlangsung pada 4–6 November 2026 ini diresmikan langsung oleh tiga kementerian utama Republik Indonesia, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mengusung platform business-to-business (B2B), ajang ini menghadirkan lebih dari 500 merek terkemuka dari 16 negara dan wilayah. SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 dirancang untuk mempertemukan para produsen, pemasok, distributor, peritel, hingga pembeli profesional guna memperluas jejaring perdagangan lintas negara.

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Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, yang membuka acara secara resmi menekankan bahwa pameran ini merupakan momentum penting untuk memperkuat daya saing produk lokal. Ia memaparkan bahwa pada periode Januari–Agustus 2026, nilai ekspor makanan olahan Indonesia mencatat pertumbuhan positif sebesar 13,47% dengan total nilai mencapai USD 4,49 miliar.

"Pertumbuhan ini menunjukkan semakin kuatnya daya saing produk makanan Indonesia di pasar global. Kehadiran SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 dapat kita jadikan momentum untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang dan menghasilkan kerja sama yang konkret," ujar Fajarini dalam sambutannya.

Senada dengan hal tersebut, Managing Director SIAL Network – ASEAN & India, Henri Tan, menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor F&B di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, jaringan SIAL hadir sebagai jembatan dua arah untuk membantu pelaku usaha lokal, khususnya sektor UMKM, mengatasi tantangan dalam menembus pasar luar negeri.

Pada hari pertama pelaksanaannya, pameran ini langsung mencatat interaksi bisnis yang tinggi dengan registrasi pengunjung mencapai 30.000 buyers. Melalui pertemuan B2B dan program Business Matching, para pelaku usaha berkesempatan menjajaki rantai distribusi global.

Selain memamerkan produk F&B dari merek lokal dan internasional seperti Oxone, Salim Ivomas, hingga Paviliun Ekspor Arab Saudi dan China, acara ini juga digelar bersamaan dengan Indonesia Food Transport & Logistics Expo 2026.