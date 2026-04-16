Dirgahayu Kopassus! Lambang, Semboyan, dan Maknanya

Dirgahayu Kopassus! Lambang, Semboyan, dan Maknanya

Pasukan Kopassus TNI AD. Ilustrasi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hari ini (16/4/2026) Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (TNI AD) berulang tahun ke-74.

Korps pasukan elite berakronim Kopassus itu tidak hanya punya nama bergengsi, tetapi juga melegenda.

Kopassus dikenal karena kiprahnya dalam berbagai operasi. Ciri khasnya yang menonjol ialah seragam bermotif loreng warna darah mengalir, baret merah menyala, plus sangkur komandonya.

Special forces itu memiliki pataka yang terdiri atas gambar sangkur, jangkar, sayap, dan bingkai.

Artinya, anggota pasukan berspesialisasi komando itu harus memiliki skill di darat, laut, dan udara.

Sangkur atau pisau komando terhunus tegak lurus melambangkan tugas pokok di darat. Jangkar menunjukkan tugas Kopassus di laut.

Adapun sayap menunjukkan tugas Kopassus di udara.

“Bingkai melambangkan ikatan jiwa Korps Komando Pasukan Khusus,” demikian ditulis dalam buku ‘Kopassus untuk Indonesia’ suntingan Iwan Santosa dan E.A. Natanegara.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI