Dirgahayu Kopassus! Lambang, Semboyan, dan Maknanya
jpnn.com, JAKARTA - Hari ini (16/4/2026) Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (TNI AD) berulang tahun ke-74.
Korps pasukan elite berakronim Kopassus itu tidak hanya punya nama bergengsi, tetapi juga melegenda.
Kopassus dikenal karena kiprahnya dalam berbagai operasi. Ciri khasnya yang menonjol ialah seragam bermotif loreng warna darah mengalir, baret merah menyala, plus sangkur komandonya.
Special forces itu memiliki pataka yang terdiri atas gambar sangkur, jangkar, sayap, dan bingkai.
Artinya, anggota pasukan berspesialisasi komando itu harus memiliki skill di darat, laut, dan udara.
Sangkur atau pisau komando terhunus tegak lurus melambangkan tugas pokok di darat. Jangkar menunjukkan tugas Kopassus di laut.
Adapun sayap menunjukkan tugas Kopassus di udara.
“Bingkai melambangkan ikatan jiwa Korps Komando Pasukan Khusus,” demikian ditulis dalam buku ‘Kopassus untuk Indonesia’ suntingan Iwan Santosa dan E.A. Natanegara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sejumlah Aktivis Nasionalis, Islam dan Purnawirawan TNI Deklarasikan GAKSI untuk Lawan Pengkhianat Konstitusi
- Berkas Perkara Penyiraman Air Keras Masuk ke Pengadilan Tanpa Keterangan Andrie Yunus
- Warga Sipil Termasuk Anak-Anak Tewas Tertembak di Kabupaten Puncak, Pigai Angkat Bicara
- Konon, Kasus Penyiraman Andrie Yunus Bakal Mandek Kalau Diproses Pengadilan Sipil
- TNI Gelar Sidang Perdana Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus 2 Pekan Lagi
- Pangdam XVII/Pattimura Hadir Tanpa Jarak Dengan Masyarakat, Dialog Langsung Jadi Senjata Redam Konflik