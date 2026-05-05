Dirgakkum Korlantas: Penempatan ETLE di Perlintasan Sebidang Fokus pada Pencegahan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faizal mengatakan kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang kerap tidak terduga, namun sejatinya dapat dicegah dan diminimalisir melalui kepatuhan serta kesadaran pengguna jalan.
“Peristiwa kecelakaan adalah suatu kejadian (peristiwa) yang tidak dapat diduga-duga oleh setiap manusia dan diluar kemampuan kita untuk dapat menghindarinya. Namun pada dasarnya kecelakaan dari suatu peristiwa tersebut dapat kita cegah dan minimalisir dari berbagai aspek sudut pandang,” ujar Faizal, Selasa (5/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Dirgakkkum menyusul peristiwa kecelakaan tragis di perlintasan sebidang kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Faizal menuturkan peristiwa kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api di wilayah Bekasi Timur, salah satunya faktor dikarenakan fasilitas jalan yang dilewati, belum sepenuhnya dilengkapi dengan palang pintu dan belum dijaga sepenuhnya oleh petugas kereta api.
Kata Faizal, dalam menyikapi peristiwa tersebut, pihaknya tidak berfokus pada penentuan siapa yang salah maupun pihak yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan di perlintasan sebidang itu.
Menurutnya, hal yang lebih penting untuk digarisbawahi adalah besarnya dampak yang ditimbulkan, yakni 16 korban jiwa serta puluhan korban luka-luka.
Faizal juga menyampaikan empati dan duka mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan, seraya berharap peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Pada posisi ini kita tidak menitikberatkan siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggungjawab akan terjadinya kecelakaan diperlintasan sebidang tersebut. Namun yang harus kami garis bawahi adalah dari peristiwa tersebut yaitu telah mengakibatkan 16 orang korban meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka dan kita tentunya sangat berempati terhadap keluarga korban yang ditinggalkan,” kata Faizal.
Penempatan ETLE pada perlintasan sebidang menjadi fokus untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
