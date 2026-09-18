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Dirikan Konten.com, Sulianto Indria Putra Buka Kans bagi Gen Z Jadi Clipper Peraup Cuan

Dirikan Konten.com, Sulianto Indria Putra Buka Kans bagi Gen Z Jadi Clipper Peraup Cuan
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Entrepreneur muda Sulianto Indria Putra yang dikenal sebagai pendiri konten.com untuk memfasilitasi para clipper. Foto: dokumentasi pribadi untuk jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Meraup puluhan juta rupiah dari unggahan potongan video mungkin terdengar seperti clickbait. Namun, bagi sebagian anak muda, aktivitas ini mulai berkembang menjadi profesi baru.

Di tengah ledakan konten video pendek, muncul profesi clipper yang menarik perhatian. Berbeda dari influncer, clipper bekerja di balik layar tanpa harus membangun personal brand atau memiliki banyak pengikut untuk menghasilkan uang dari konten.

Fenomena ini tumbuh seiring konsumsi internet yang makin tinggi. Survei APJII 2026 mencatat 81,72 persen orang Indonesia telah menjadi pengguna internet.

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Besarnya jumlah pengguna ini ikut memperluas ruang bagi konten untuk diproduksi, didistribusikan, dan dimonetisasi.

Mengenal Clipper dan Cara Kerjanya

Secara sederhana, clipper mengambil materi seperti podcast, livestream, interview, atau video panjang, lalu mengubah bagian paling menarik menjadi konten pendek untuk TikTok, Reels di Instagram, atau Shorts di YouTube.

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Namun, tugasnya tak hanya memotong video. Clipper perlu memilah momen yang tepat, membuat hook, mengerti konteks, memahami psikologi audiens, mengatur pacing, menambahkan elemen visual, serta menyesuaikan konten dengan karakter tiap platform.

Mengapa Clipper Jadi Tren?

Clipper bekerja di balik layar tanpa harus membangun personal brand atau memiliki banyak pengikut untuk menghasilkan uang dari konten.

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