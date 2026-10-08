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Dirilis Bulan Ini, Mobil Listrik Hyundai Neira Kantongi TKDN di Atas 60 Persen

Dirilis Bulan Ini, Mobil Listrik Hyundai Neira Kantongi TKDN di Atas 60 Persen
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Hyundai Indonesia mengumumkan bahwa mobil listrik baru Niera mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 60 persen. ANTARA/Pamela Sakina

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Hyundai Indonesia mengumumkan bahwa mobil listrik baru Niera mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 60 persen.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Chief Operating Officer (COO) PT HMID Fransiscus Soerjopranoto saat ditemui di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Frans mengungkapkan mobil listrik yang diproduksi di dalam negeri itu sudab memenuhi ketentuan yang diberlakukan pemerintah pada 2027 mendatang.

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Menurut dia, pencapaian tersebut didukung oleh keberadaan fasilitas produksi baterai di Karawang, Jawa Barat, serta fasilitas manufaktur Hyundai di Cikarang.

"TKDN Neira itu sudah pasti di atas 60 persen, karena pabrik baterainya sendiri sudah ada di Karawang jadi tinggal utilisasinya saja, kemudian nanti dari pabrik baterai tersebut pasti perakitannya juga ada di pabrik Cikarang. Jadi, sudah pasti 60 persen," kata Frans.

Keberadaan pabrik baterai di Karawang menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian tingkat komponen dalam negeri tersebut.

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Selain itu, proses perakitan baterai juga akan dilakukan di Indonesia.

Hyundai Neira akan diproduksi di fasilitas Hyundai Manufacturing Indonesia (HMMI) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Hyundai Indonesia mengumumkan bahwa mobil listrik baru Niera mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 60 persen.

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