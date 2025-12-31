menu
Dirjen Ahnas Tekankan Layanan Humanis dan Berintegritas di BP3MI Yogyakarta

Dirjen Ahnas Tekankan Layanan Humanis dan Berintegritas di BP3MI Yogyakarta

Dirjen Ahnas Tekankan Layanan Humanis dan Berintegritas di BP3MI Yogyakarta
Direktur Jenderal Penempatan Kementerian P2MI Ahnas saat memberikan pembinaan pegawai di BP3MI Yogyakarta, Selasa (30/12/2025). Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) Ahnas menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan penempatan pekerja migran melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), pemahaman regulasi serta integritas aparatur di lingkungan BP3MI Yogyakarta.

Ahnas menyampaikan hal itu saat memberikan pembinaan pegawai di BP3MI Yogyakarta, Selasa (30/12/2025).

Dia menegaskan SDM menjadi faktor kunci dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, pemahaman terhadap regulasi oleh petugas pelayanan dalam memeriksa dokumen menjadi sangat penting dalam memberikan kecepatan pelayanan.

Selain itu, petugas pelayanan juga dituntut untuk memberikan pelayanan dengan hati, sehingga akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Ahnas menambahkan pelayanan penempatan akan melibatkan banyak pihak, sehingga penguatan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor dalam keberhasilan pelayanan.

Yang tak kalah penting, kata Ahnas, adalah menjaga integritas aparatur.

Menurutnya, petugas BP3MI bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga integritas menjadi kunci utama menjaga marwah kelembagaan.

Kementerian P2MI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan penempatan pekerja migran melalui penguatan SDM di lingkungan BP3MI Yogyakarta.

