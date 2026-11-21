Dirjen AHU Dorong Penguatan Organisasi INI & Transformasi Digital Kenotariatan
jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo mendorong Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2026–2030 untuk memperkuat organisasi sekaligus transformasi digital di bidang kenotariatan.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pengukuhan dan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2026–2030 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (21/11).
Widodo mengatakan kepengurusan INI yang baru diharapkan mampu menjadi pengayom bagi seluruh anggota, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah.
"Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar setiap kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dan dipahami secara merata oleh seluruh notaris di Indonesia," kata Widodo.
Dia juga menyampaikan tiga pesan Menteri Hukum kepada jajaran pengurus INI.
Pertama, memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan silaturahmi antarpengurus di seluruh tingkatan.
Kedua, memastikan pengurus mampu mengayomi dan merangkul seluruh anggota serta menyampaikan informasi kebijakan secara cepat dan tepat.
Ketiga, mendukung transformasi digital yang tengah dikembangkan pemerintah dalam pelayanan kenotariatan.
Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo mendorong Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2026–2030 untuk memperkuat organisasi
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