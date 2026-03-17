Dirjen Bea Cukai Tinjau Kesiapan Layanan di Bandara Soetta Jelang Nyepi dan Idulfitri

jpnn.com, TANGERANG - Bea Cukai memastikan kesiapan layanan kepabeanan di pintu masuk utama Indonesia menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H yang identik dengan lonjakan pergerakan penumpang internasional.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (17/3), guna memastikan pelayanan berjalan optimal.

Dalam kunjungan tersebut, Djaka meninjau langsung sejumlah titik strategis pelayanan kepabeanan, mulai dari main office, area conveyor dan RAO Terminal 3 Kedatangan Internasional, fasilitas X-ray Tumbang, layanan pendaftaran IMEI, hingga ruang pemantauan Monitoring Control Room (MCR).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta kelancaran proses pemeriksaan dokumen dan barang bawaan penumpang di tengah potensi lonjakan kedatangan.

Djaka juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran petugas, baik yang bertugas di kantor maupun di lapangan.

Dia menekankan pentingnya pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Djaka juga mengingatkan agar pengelolaan arus penumpang dilakukan secara cermat untuk menghindari kepadatan di area terminal dan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara optimal.

“Lakukan pelayanan dengan humanis dan maksimal sehingga para penumpang yang mudik lancar dan bahagia. Jangan sampai ada penumpukan penumpang dalam suatu terminal dan lakukan pengawasan dengan optimal memanfaatkan teknologi yang ada,” pesan Dirjen Djaka kepada petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta.