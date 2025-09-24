Dirjen Bimas Islam Dorong Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekosistem
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan berbasis ekosistem melalui program Kampung Zakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja dan penyerahan bantuan di Kampung Zakat Malewang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin (22/9/2025).
Dalam arahannya, Abu Rokhmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bersinergi mendukung program Kampung Zakat.
Dia menegaskan bahwa zakat harus dimanfaatkan sebagai modal sosial yang mampu mendorong mustahik bertransformasi menjadi munfiq.
“Semoga program ini tidak sekadar bantuan kebutuhan pokok, tetapi mampu meningkatkan roda ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan pola ekosistem yang terintegrasi, melibatkan produksi, pemasaran, hingga pendampingan.
Dia mencontohkan usaha ketupat di Kampung Zakat Malewang yang perlu didukung pemasarannya agar dapat berkembang.
“Kami juga akan menggandeng kampus untuk mendukung pengabdian masyarakat, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pendampingan,” tambahnya.
Dirjen Bimas Islam tekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan berbasis ekosistem di Kampung Zakat Malewang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Dalami Permintaan Uang di Kasus Korupsi Kuota Haji
- Kemenag Ajak Gen Z Sebar Konten Positif tentang Masjid Berdaya Berdampak
- Soal Pemegang Kendali Uang Korupsi Haji, KPK Sebut Inisial Mister Y
- KPK Menduga Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief Terima Uang Korupsi Kuota Haji
- Ini Daftar Calon Anggota Baznas yang Lolos Seleksi Administrasi
- Bahas Krisis Iklim, 1.000 Peserta Ikuti Bincang Syariah Bimas Islam di UIN Yogyakarta