Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni meraih penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang diselenggarakan di Gedung iNews Media Group, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah, Ditjen Bina Keuda Kemendagri telah menghadirkan 17 inovasi digital.

Berbagai inovasi tersebut dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis Ditjen Bina Keuda dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi serta kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya belanja pemerintah, sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda secara rutin mengevaluasi realisasi belanja daerah setiap tiga bulan untuk mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.

"Setiap tiga bulan sekali kami sangat rajin dengan Dirjen Keuangan Daerah, di sini ada Pak Fatoni, melihat daerah-daerah mana yang tinggi mana rendah, kita umumkan. Supaya yang rendah-rendah merasa terpancing untuk membelanjakan uang beredar di masyarakat," ujar Tito.