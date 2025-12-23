Dirjen Dikti Luncurkan Jejaring Karier PMDSU, Perkuat Kontribusi Talenta Doktor Muda

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) secara resmi melaksanakan soft launching Jejaring Karier PMDSU pada 23 Desember 2025.

Platform ini dirancang sebagai ekosistem digital untuk memfasilitasi transisi alumni program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) ke dunia profesional.

Kegiatan yang diselenggarakan secara luring di Semarang dan diikuti secara daring oleh para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), Kepala LLDIKTI, promotor, alumni dan mahasiswa penerima PMDSU ini menjadi langkah awal implementasi platform strategis yang dirancang untuk memperkuat kontribusi talenta doktor muda bagi pembangunan pendidikan tinggi dan riset nasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Ttinggi Kemdiktisaintek Khairul Munadi menegaskan bahwa PMDSU merupakan salah satu kebijakan unggulan dalam menyiapkan sumber daya manusia doktoral yang unggul, berdaya saing global, dan berkarakter kepemimpinan ilmiah. Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah lulusan, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan oleh para alumninya.

“Alumni PMDSU merupakan sumber talenta strategis bagi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dosen dan peneliti nasional. Karena itu, kami mendorong perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk secara aktif memanfaatkan platform Jejaring Alumni PMDSU sebagai rujukan dan basis kolaborasi,” tutur Dirjen Dikti, Selasa (23/12).

Lebih lanjut, Dirjen Khairul menekankan bahwa Jejaring Karier PMDSU dirancang sebagai ruang interaksi yang dinamis antara lulusan dan calon lulusan PMDSU dengan institusi pengguna.

“Koneksi antara lulusan dan calon lulusan PMDSU dengan kebutuhan institusi dapat terus di-engage melalui platform ini, sehingga proses pertemuan talenta dan kebutuhan berlangsung secara terbuka, berkelanjutan, dan berbasis data,” tambahnya.

Sebelumnya, Dirjen Dikti juga menegaskan bahwa jejaring karier PMDSU bukan merupakan sistem penempatan kerja, melainkan instrumen fasilitasi kebijakan. Negara hadir untuk mempertemukan potensi talenta doktor muda dengan kebutuhan institusi pendidikan tinggi dan riset secara transparan dan terukur.