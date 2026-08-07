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Dirjen Dukcapil Apresiasi Kualitas Layanan Adminduk Jember hingga Kecamatan

Dirjen Dukcapil Apresiasi Kualitas Layanan Adminduk Jember hingga Kecamatan
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Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menghadiri kegiatan Rebranding Dukcapil Kabupaten Jember yang menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan yang kini semakin dekat dengan masyarakat, Kamis (6/8/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JEMBER - Kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi di Kabupaten Jember diawali dengan menghadiri Jember Bersholawat bersama Majelis Sholawat Sokarajjeh di Alun-alun Jember Nusantara, Rabu (5/8/2026) malam.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT ke-81 Republik Indonesia itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus doa bersama untuk persatuan masyarakat dan mewujudkan semangat "Jember Baru".

Acara tersebut dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait), Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, jajaran Forkopimda, tokoh agama, pimpinan Universitas Ibrahimy, serta puluhan ribu masyarakat.

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Keesokan harinya, Kamis (6/8), Teguh melanjutkan kunjungan dengan menghadiri kegiatan Rebranding Dukcapil Kabupaten Jember yang menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan yang kini semakin dekat dengan masyarakat.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, sejak memimpin Jember sekitar satu setengah tahun terakhir, perhatian utamanya adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Dari evaluasi yang dilakukan, banyak warga tidak memperoleh bantuan sosial bukan karena program pemerintah pusat kurang, melainkan karena belum memiliki dokumen kependudukan.

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"Banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan sosial kemudian menyalahkan Presiden. Setelah kami telusuri, ternyata persoalannya sederhana, mereka belum memiliki KTP elektronik," ujar Bupati Fawait.

Ia mengungkapkan, saat mulai menjabat masih terdapat sekitar 62 ribu warga yang mengantre blangko KTP elektronik sebagai dampak pelayanan pada periode 2019–2024.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam arahannya mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember

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