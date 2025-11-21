Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi Raih Penghargaan Mitra Kolaborasi Terbaik dari BSSN

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menerima penghargaan bergengsi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Teguh dianugerahi sebagai Individu Mitra Kolaborasi Terbaik atas kontribusinya dalam penguatan ekosistem keamanan siber nasional dalam ajang Be Awards 2025 dalam rangkaian acara Digital Trust 360° Summit di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (20/11/2025) malam.

Be Award merupakan bentuk apresiasi Badan Siber dan Sandi Negara kepada para mitra strategis yang dinilai aktif membangun sinergi dan mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dirjen Dukcapil Tegaskan Pelayanan Adminduk Bebas Biaya

Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan bahwa penghargaan kepada Dirjen Dukcapil diberikan atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang tepercaya.

"Kami menilai Pak Teguh sebagai figur yang konsisten membangun kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam tata kelola identitas digital yang aman dan inklusif," ujar Nugroho.

Teguh Setyabudi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Dukcapil tidak lepas dari kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk BSSN, dalam menjaga integritas dan keamanan data kependudukan.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Apresiasi Layanan Mobil Keliling Jemput Bola Dukcapil Surakarta

"Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Dukcapil. Kami percaya bahwa kolaborasi adalah fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan," tutur Teguh.

Acara penganugerahan Be Award 2025 turut dihadiri oleh pejabat lintas kementerian/lembaga, akademisi, serta pelaku industri teknologi informasi.