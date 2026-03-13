Dirjen Dukcapil Ungkap Jumlah Penduduk RI Mencapai 288 Juta Jiwa per Akhir 2025
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan rilis data kependudukan bersih semester II tahun 2025.
Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 288.315.089 jiwa.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1.621.396 penduduk dibandingkan dengan rilis semester I 2025.
“Dibandingkan dengan semester pertama per 30 Juni 2025, penduduk Indonesia bertambah kurang lebih 1,6 juta,” ujar Dirjen Teguh dalam acara Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025 di Hotel Bidakara pada Kamis (12/3).
Dia memerincikan jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi dua, yakni 145.498.082 penduduk laki-laki dan 142.816.997 penduduk perempuan.
Teguh menambahkan berdasarkan data yang sama, sebaran penduduk di Indonesia terbanyak berada di Pulau Jawa dengan angka 55,81 persen.
Sementara itu, posisi kedua berada di Pulau Sumatra dengan angka 21,88 persen.
Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama, ungkap Teguh, didominasi oleh agama Islam dengan angka 87,15 persen.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi saat memaparkan Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025
