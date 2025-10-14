Dirjen Hubdat Cek Kesiapan Terminal Tipe A Giwangan Jelang Natal & Tahun Baru

jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengecek kesiapan layanan di Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta menjelang penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru 2025/2026.,

"Kami di sini mengecek layanan yang ada di Terminal Tipe A Giwangan seperti fasilitas ruang tunggu, tempat naik dan turun penumpang, fasilitas ibadah, toilet, hingga area-area UMKM," ungkap Aan dalam siaran persnya, Selasa (14/10).

Selain itu dari sisi sarana, pihaknya pun melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck pada bus yang ada di terminal tersebut sebelum mengangkut penumpang.

Dari bus yang dilakukan pengecekan, seluruh bus dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

"Kami mengapresiasi para pengusaha bus atau operator bus yang telah memelihara armadanya dengan baik. Bus yang beroperasi sudah dicek dan laik jalan," katanya.

Kemudian dia mengimbau seluruh operator bus untuk tidak hanya memeriksa kondisi kendaraan melainkan juga memastikan pengemudi bus dalam kondisi sehat dan cukup tidur.

Di samping itu, Dirjen Aan menyebut penting menyediakan pengemudi cadangan utamanya dalam masa libur panjang demi menjaga kondisi pengemudi tetap prima.

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A terbesar di Indonesia yang merupakan tempat singgah bus dari seluruh kota besar di Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.