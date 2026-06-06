Dirjen IAEA Sebut AS dan Iran Segera Capai Kesepakatan Terkait Isu Nuklir

jpnn.com, MOSKOW - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyebut Iran dan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan terkait nuklir.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi kepada media dalam konferensi pers pada Jumat (5/6).

"Seperti diketahui, kami bukan pihak yang terlibat dalam proses ini, tetapi kami menjaga komunikasi secara terpisah dengan masing-masing pihak. Kami menilai bahwa mereka (Iran dan AS) sebentar lagi akan sepakat terkait isu nuklir," kata Grossi.

DIa mengatakan isu-isu lain dalam kesepakatan tersebut bukan merupakan wewenang IAEA, tetapi kesepakatan tersebut secara teknis memungkinkan untuk dicapai. Grossi juga mengaku sebelumnya telah membahas isu tersebut dengan perwakilan dari Rusia, China, dan Iran.

"Pada dasarnya, saya pikir rapat itu untuk menegaskan pendekatan dasar yang akan mereka tempuh terkait hal ini, dan khususnya mereka menganggap perlu bagi saya untuk mengakui bahwa akan sangat sulit bagi Iran untuk memenuhi kewajibannya dalam keadaan saat ini. Saya pun menegaskan kembali poin-poin saya, dan itulah yang terjadi," kata Grossi???????.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa dari kalangan sipil.

Iran lantas melancarkan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata untuk memfasilitasi dialog perdamaian. Namun demikian, negosiasi yang berjalan di Islamabad belum berhasil mencapai terobosan apa pun terkait kesepakatan damai.(antara/jpnn)