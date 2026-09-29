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Dirjen Kekayaan Intelektual Tekankan Sinergi Pusat & Kanwil Kemenkum

Dirjen Kekayaan Intelektual Tekankan Sinergi Pusat & Kanwil Kemenkum
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Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, PALU - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memberikan arahan strategis kepada jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah untuk mempertajam target kinerja dan menyelaraskan program kerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2027. Arahan tersebut diikuti oleh pegawai serta pejabat struktural.

Hermansyah mengarahkan supaya pelaksanaan program KI di wilayah dilakukan secara lebih spesifik berdasarkan rezim pelindungannya.

Sosialisasi tidak lagi hanya membahas secara umum, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing rezim, seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST).

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Penguatan program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas Sentra KI yang berada di perguruan tinggi maupun instansi penelitian dan pengembangan.

Sentra KI diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai perpanjangan tangan DJKI dalam mendampingi masyarakat, khususnya dalam pendaftaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pada sektor indikasi geografis, pembinaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan setelah suatu komoditas memperoleh pelindungan. Kanwil didorong untuk mendampingi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam menjaga konsistensi kualitas dan standar produk sekaligus mengembangkan potensi komersialisasinya.

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“Program KI di daerah harus diarahkan pada ekosistem yang utuh. Tidak hanya bagaimana masyarakat memahami dan mendaftarkannya, tetapi juga bagaimana KI itu dijaga, dikembangkan, dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah,” ujar Hermansyah dalam siaran persnya.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kanwil juga diarahkan mendorong pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah yang secara khusus mengatur pelindungan KI.

Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menekankan sinergi pusat dan Kanwil Kemenkum pada program KI.

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