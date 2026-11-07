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Dirjen Nunuk: Guru Harus Sejahtera dan Meningkatkan Kompetensinya

Dirjen Nunuk: Guru Harus Sejahtera dan Meningkatkan Kompetensinya
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Direktur Jenderal GTK Nunuk Suryani menyampaikan sambutan pada Anugrah Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) di Jakarta. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam meningkatkan kesejahteraan, kepastian karier, dan kompetensi guru mendapat apresiasi dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menerima Special Award Anugerah Pendidikan Indonesia (API) 2026 sebagai Tokoh Penggerak Transformasi Guru Indonesia di Jakarta, Jumat (6/11).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi IGI terhadap kepemimpinan Dirjen Nunuk yang dinilai membawa dampak nyata bagi guru melalui berbagai upaya pembenahan tata kelola guru.

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Adapun di antaranya optimalisasi seleksi dan pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK), transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta penguatan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketua Umum IGI Danang Hidayatullah menyampaikan penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kebijakan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan guru di berbagai daerah.

Menurutnya, kepemimpinan di bidang pendidikan perlu diwujudkan melalui kehadiran langsung, kemauan mendengar aspirasi guru, serta kebijakan yang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pendidikan.

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Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarelemen pendidikan.

IGI memandang organisasi profesi guru dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan memperjuangkan masa depan guru Indonesia.

Dirjen Nunuk menyampaikan target pemerintah ingin guru sejahtera dan meningkatkan kompetensinya.

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