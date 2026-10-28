Dirjen Nunuk: Itu yang Harus Ditegaskan kepada Pemda dan PPPK Penuh Waktu

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pada awal 2027 guru PPPK yang akan dialihkan ke pusat baru guru PPPK paruh waktu.

Sementara itu, guru PPPK penuh waktu dan honorer atau non-ASN statusnya masih menjadi pegawai daerah.

Dirjen Nunuk menyebutkan sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu itu per 1 Januari 2027.

Mereka inilah yang mendapat SK PPPK penuh waktu dari Kemendikdasmen.

Artinya per 1 Januari 2027, mereka sudah berstatus PPPK penuh waktu ASN pusat dan bukan lagi pegawai pemda.

Masalahnya, kata Dirjen Nunuk, ada daerah yang PPPK paruh waktunya berakhir masa kontraknya Oktober 2026.

Oleh karena itu, kontrak kerjanya harus diperpanjang sampai mereka dialihkan menjadi ASN pusat pada 1 Januari 2027.

Untuk PPPK penuh waktu, terang Dirjen Nunuk diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS yang dimulai Januari 2027, sehingga mereka statusnya masih ASN PPPK daerah.