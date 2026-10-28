menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dirjen Nunuk: Itu yang Harus Ditegaskan kepada Pemda dan PPPK Penuh Waktu

Dirjen Nunuk: Itu yang Harus Ditegaskan kepada Pemda dan PPPK Penuh Waktu

Dirjen Nunuk: Itu yang Harus Ditegaskan kepada Pemda dan PPPK Penuh Waktu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan guru PPPK paruh waktu jadi PPPK penuh waktu pada 2027. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pada awal 2027 guru PPPK yang akan dialihkan ke pusat baru guru PPPK paruh waktu.

Sementara itu, guru PPPK penuh waktu dan honorer atau non-ASN statusnya masih menjadi pegawai daerah.

Dirjen Nunuk menyebutkan sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu itu per 1 Januari 2027.

Baca Juga:

Mereka inilah yang mendapat SK PPPK penuh waktu dari Kemendikdasmen.

Artinya per 1 Januari 2027, mereka sudah berstatus PPPK penuh waktu ASN pusat dan bukan lagi pegawai pemda.

Masalahnya, kata Dirjen Nunuk, ada daerah yang PPPK paruh waktunya berakhir masa kontraknya Oktober 2026.

Baca Juga:

Oleh karena itu, kontrak kerjanya harus diperpanjang sampai mereka dialihkan menjadi ASN pusat pada 1 Januari 2027.

Untuk PPPK penuh waktu, terang Dirjen Nunuk diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS yang dimulai Januari 2027, sehingga mereka statusnya masih ASN PPPK daerah.

Awal 2027, guru PPPK penuh waktu dan guru honorer atau non-ASN statusnya masih menjadi pegawai daerah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI