jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mencium tangan seorang Ibu guru. Tidak terasa air matanya menetes.

45 tahun lalu, seorang murid SMP di Karanganyar melangkah ke panggung lomba bahasa Inggris dan pulang membawa gelar juara. Kini, ia kembali ke almamaternya, bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai Dirjen GTK Kemendikdasmen.

Di SMP Negeri 2 Karanganyar, Senin (16/11), Dirjen Nunuk kembali bertemu dengan Siti Aminah, guru yang pernah mendidiknya dan kini telah berusia 80 tahun.

Pertemuan tersebut menjadi momen penuh keharuan sekaligus kesempatan untuk menyampaikan pesan sederhana, tetapi bermakna: setinggi apa pun pencapaian seseorang, jangan pernah melupakan jasa gurunya.

Di hadapan 288 murid SMPN 2 Karanganyar yang memenuhi aula sekolah, Dirjen Nunuk mengawali sesi berbagi inspirasi dengan mengenang masa-masa sekolahnya.

Ia kemudian mengajak para murid memahami besarnya peran guru dalam perjalanan hidup seseorang. Suasana berlangsung hangat dan interaktif, terlihat dari antusiasme murid yang menyimak serta aktif mengajukan pertanyaan.

“Begitu kita keluar rumah, referensi pertama kita adalah guru, sebagaimana orang tua di dalam rumah. Karena itu, guru harus ditempatkan pada posisi yang sangat mulia, sebagai pengganti orang tua di luar rumah. Dari sekolah sampai bangku kuliah, guru adalah model, inspirasi, dan panutan saya. Karena guru-guru itulah saya bisa seperti sekarang,” kata Dirjen Nunuk.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Nunuk juga berdialog langsung dengan para murid untuk menggali cita-cita dan harapan mereka.