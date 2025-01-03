Dirjen Nunuk Minta Guru & Tendik Untuk Tetap Siaga

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong peningkatan kesadaran dan kompetensi guru dalam menghadapi risiko bencana.

Upaya ini dilakukan melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan guru untuk membangun kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan.

Salah satunya melalui pelatihan tatap muka bagi guru dan tenaga kependidikan di empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen.

Pelatihan ini mencakup dua materi utama, yaitu Kesiapsiagaan Bencana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta Layanan Dukungan Psikososial Pascabencana bagi PTK.

Melalui kedua materi tersebut, guru dan tenaga kependidikan (tendik) dibekali pemahaman mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, mulai dari upaya mitigasi dan prosedur keselamatan hingga pendampingan psikososial bagi warga sekolah terdampak.

Pengembangan materi pelatihan turut melibatkan mitra, seperti Save the Children dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dalam penyusunan modul pembelajaran.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menekankan kesadaran terhadap risiko bencana perlu menjadi bagian dari kompetensi guru. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan perilaku aman di lingkungan satuan pendidikan.

Guru perlu memiliki kesadaran bahwa risiko bencana dapat terjadi kapan saja dan berdampak pada keselamatan murid serta keberlangsungan pembelajaran. Karena itu, guru perlu memahami langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, mampu bertindak dengan tenang dan tepat dalam situasi darurat, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan murid.