jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) tidak perlu lagi menganggarkan gaji Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) dari PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2027.

Terhitung tanggal tersebut, guru PPPK paruh waktu yang dialihkan ke P3K penuh waktu sudah digaji oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Pemda tidak perlu lagi menganggarkan gaji guru PPPK paruh waktu yang akan diangkat serentak menjadi P3K penuh waktu tanggal 1 Januari 2027. Pemda hanya menganggarkan gaji P3K penuh waktu yang sudah diangkat sebelum tahun 2027," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan untuk 2027 yang dialihkan ke pusat baru 242.482 PPPK penuh waktu yang diangkat per 1 Januari 2027.

Sementara, 900 irbu lebih PPPK penuh waktu statusnya masih aparatur sipil negara (ASN) daerah.

Mereka inilah yang gajinya masih dianggarkan oleh pemda.

Namun, 900 ribuan guru PPPK penuh waktu itu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.

Seleksinya khusus karena ada afirmasi usia yang nantinya diatur dalam regulasi, entah itu Peraturan Presiden atau payung hukum lainnya.