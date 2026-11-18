Dirjen Nunuk: Pemda tak Perlu Lagi Menganggarkan Gaji PPPK dari PPPK Paruh Waktu
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah (Pemda) tidak perlu lagi menganggarkan gaji Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) dari PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2027.
Terhitung tanggal tersebut, guru PPPK paruh waktu yang dialihkan ke P3K penuh waktu sudah digaji oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Pemda tidak perlu lagi menganggarkan gaji guru PPPK paruh waktu yang akan diangkat serentak menjadi P3K penuh waktu tanggal 1 Januari 2027. Pemda hanya menganggarkan gaji P3K penuh waktu yang sudah diangkat sebelum tahun 2027," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan untuk 2027 yang dialihkan ke pusat baru 242.482 PPPK penuh waktu yang diangkat per 1 Januari 2027.
Sementara, 900 irbu lebih PPPK penuh waktu statusnya masih aparatur sipil negara (ASN) daerah.
Mereka inilah yang gajinya masih dianggarkan oleh pemda.
Namun, 900 ribuan guru PPPK penuh waktu itu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
Seleksinya khusus karena ada afirmasi usia yang nantinya diatur dalam regulasi, entah itu Peraturan Presiden atau payung hukum lainnya.
Dirjen Nunuk menyampaikan pemda tak perlu lagi menganggarkan gaji PPPK dari PPPK Paruh Waktu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemenag Siapkan 3 Kado Spesial Untuk Guru Madrasah
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi, Ada Informasi Penting, Banyak Masalah Tuntas
- Informasi Penting dari Pemda, Bukan Hanya untuk PNS dan PPPK
- Bawono Mengakui Dasco Menuntaskan Banyak Masalah, termasuk Honorer dan PPPK
- Seluruh PPPK Paruh Waktu jadi PPPK Penuh, Pak Alim Menyebutkan Gaji Terendah
- Dirjen Nunuk Mencium Tangan Ibu Guru, Air Matanya Meleleh, Mengharukan Sekali