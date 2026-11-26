jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah mengumumkan kebijakan terbaru pemerintah soal pengangkatan guru PPPK penuh waktu menjadi PNS, saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 pada 25 November.

Kebijakan tersebut menjadi kado terindah di momen Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini karena PPPK usia 35 tahun ke atas atau 35+ bisa ikut seleksi CPNS.

Para guru PPPK 35+ bertanya-tanya kapan mereka bisa mendaftar, karena saat ini pemerintah juga tengah membuka seleksi CPNS 2026. Namun, ada syarat para pelamar maksimal berusia 35 tahun.

Kalaupun ada usia 40 tahun dikhususkan untuk jabatan tertentu dan bukan guru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani menjelaskan, guru PPPK penuh waktu bisa mendaftar CPNS nanti pada 2027. Artinya, bukan pada seleksi CPNS 2026 yang pendaftarannya dibuka mulai 27 November.

Profesor Pendidikan itu menjelaskan pengadaan PNS dari guru PPPK penuh waktu itu sifatnya khusus. Itu sebabnya ada afirmasi yang diberikan pemerintah, salah satunya usia.

"Kemendikdasmen dalam kapasitas menampung aspirasi masyarakat termasuk guru-guru PPPK yang usianya di atas 35 tahun sehingga terganjal regulasi," kata Dirjen Nunuk menjawab JPNN, Rabu (25/11/2026).

Nah, kali ini pemerintah membuka kesempatan itu bagi seluruh guru PPPK penuh waktu tanpa batasan usia untuk mengikuti seleksi CPNS 2027.