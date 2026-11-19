jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Hari Guru Nasional (HGN) menjadi momen spesial untuk para guru di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, HGN 2026 akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), mitra pendidikan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), hingga masyarakat luas.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani mengatakan bahwa peringatan HGN 2026 salah satunya akan difokuskan pada penganugerahan dan apresiasi kepada para GTK.

Pemberian penghargaan akan menyasar GTK yang memiliki kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.

“Jika tahun sebelumnya penghargaan dapat diberikan kepada tokoh pendidikan maupun masyarakat yang berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan, pada tahun ini kami akan memberikan perhatian lebih besar kepada GTK sebagai bagian penting dari pembangunan pendidikan nasional,” ungkap Dirjen Nunuk Suryani dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta, Rabu (18/11).

Terkait kategori penerima penghargaan, Dirjen Nunuk menuturkan bahwa penghargaan ini terbuka bagi seluruh kategori guru tanpa membedakan jenjang pendidikan maupun kondisi tertentu, mulai dari guru penyandang disabilitas, guru sekolah pada berbagai jenjang, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah.

Semua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Khusus bagi tenaga kependidikan dan pihak-pihak yang memiliki kontribusi luas terhadap masyarakat, mekanisme pengusulan akan dilakukan dengan pelibatan masyarakat.