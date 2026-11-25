jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan kado terindah bagi seluruh guru PPPK dan PPPK paruh waktu.

Kado ini akan disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam upacara Hari Guru Nasional (HGN) 2026 pada Rabu, 25 November.

"Pak Menteri akan mengumumkan kebijakan terkait pengadaan CPNS 2027 khusus guru PPPK penuh waktu dan guru non-ASN," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani kepada JPNN, Selasa (24/11/2026).

Dirjen Nunuk menjelaskan kebijakan bagi guru PPPK penuh waktu dan guru non-ASN menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

Afirmasi usia sangat dinantikan guru PPPK penuh waktu di atas 35 tahun yang ingin mengikuti seleksi CPNS 2027.

Begitu juga PPPK paruh waktu yang diangkat penuh waktu dan ingin mengikuti seleksi CPNS, tetapi usianya melebihi 35 tahun.

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"Semoga kebijakan ini membahagiakan seluruh guru PPPK," ucap Dirjen Nunuk.

Sementara itu, dalam salinan pidato Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada peringatan HGN 2026 dinyatakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah akan mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.