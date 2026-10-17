Dirjen Nunuk: TPG Guru Honorer Mulai Cair Bertahap, Alhamdulillah
jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik datang bagi para guru honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang tengah menantikan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Prof. Nunuk Suryani menyampaikan bahwa pembayaran TPG mulai diterima oleh sebagian guru secara bertahap.
"Alhamdulillah, ada sebagian guru sudah menerima TPG-nya," kata Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen Prof. Nunuk Suryani dalam pesan singkatnya, Sabtu (17/10/2026)
Dia memastikan bahwa proses pencairan TPG bagi guru honorer atau non-ASN terus berjalan.
Bagi para guru yang belum menerima tunjangan tersebut diminta bersabar sedikit.
Dirjen Nunuk menjelaskan bahwa proses administrasi pencairan TPG telah memasuki tahap akhir.
Seluruh dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) disebut telah selesai diproses.
Saat ini, proses pencairan tinggal menunggu antrean penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Dirjen Nunuk Suryani mengungkapkan TPG guru honorer atau non-ASN mulai cair secara bertahap.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Sikap PGRI Tegas, Gaji PNS dan PPPK Jangan Lewat Kopdes, Prabowo Digugat
- Sikap PGRI terhadap Rencana Penyaluran Gaji PNS lewat Koperasi, Ada Usulan Menarik
- Peringati HGN 2026, Kemendikdasmen Siapkan Penghargaan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
- TPG Guru Honorer Mandek 4 Bulan, PGRI Keluarkan 6 Ultimatum
- PGRI Desak Pemerintah Jangan Persulit Pencairan TPG Guru Honorer, Sederhanakan Proses Administrasi
- Program Bijak Plastik Sejak Dini Libatkan 5.700 Siswa Jadi Penggerak Lingkungan