Dirjen Pemdes Dorong Transformasi Posyandu Tak Sekadar Urusan Pelayanan Kesehatan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo menyebut penting dilakukan transformasi posyandu sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
Hal demikian dikatakan dia saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis Pembinaan Lembagan Posyandu di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kamis (24/9).
Menurut La Ode, transformasi posyandu harus mengarah ke penguatan Lembaga Kemasyaarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK) dan tidak berkaitan pelayanan kesehatan semata.
"Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di desa dan kelurahan," kata La Ode melalui keterangan persnya, Sabtu (26/9).
Termasuk, kata dia, transformasi posyandu diarahkan ke perluasan pelayanan berdasarkan enam bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum.
“Transformasi Posyandu harus diperkuat secara kelembagaan, pelayanan, dan pembinaan," ujar La Ode.
Dia melanjutkan transformasi posyandu juga perlu diarahkan ke pemenuhan legalitas dan tertib administrasi melalui registrasi, hingga penguatan kelembagaan.
"Implementasi transformasi posyandu harus adaptif dan mampu merespons persoalan yang dihadapi pemerintah daerah maupun pemerintah desa,” ujar La Ode.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mendorong transformasi posyandu yang perlu diarahkan ke pemenuhan legalitas dan tertib administrasi.
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