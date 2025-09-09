Dirjen Polpum Kemendagri Ajak Forkopimda Kota Bekasi Aktifkan Siskamling

jpnn.com, BEKASI - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar menggelar pertemuan Forkopimda Kota Bekasi sebagai tindak lanjut arahan Mendagri terkait antisipasi menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing dengan mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

"Saya ditugaskan langsung Bapak Mendagri untuk koordinasi langsung dengan jajaran forkopimda, minggu ini serentak jajaran eselon 1 Kemendagri turun langsung ke daerah, memastikan tindaklanjut dari Surat Edaran No:300.1.4/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah," ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (9/9).

Dalam surat edaran tersebut, terdapat poin penting dalam meningkatkan peran serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Siskamling di tingkat RT dan RW.

Bahtiar menyampaikan apresiasi kepada Kota Bekasi memiliki kesadaran mencegah aksi kerusuhan dan pengrusakan di kawasan Sumarecon. Ini menjadi salah satu contoh baik, ada partisipasi masyarakat. Artinya ada kesadaran masyarakat bergerak jaga kondusivitas lingkungannya, ini menunjukkan pola hubungan masyarakat dengan jajaran forkopimdanya baik.

"Teman-teman jajaran Forkopimda yang dipimpin langsung Pak Wali Kota dan Pak Sekda bisa turun langsung ke masyarakat keliling mengorkestrasi pelaksanaan siskamling masyarakat dan didukung jajaran Polres, Kodim Satpol PP Linmas, apalagi sebelumnya ada program Ngopi Babinkamtibmas untuk dihidupkan kembali," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi langsung menginstruksikan jajaran Satpol PP dan Kesbangpol langsung undang jajaran camat dan lurah segera aktifkan Siskamling dan selanjutnya secara rutin turun langsung ke masyarakat mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW.

"Jajaran Satpol PP dan Kesbangpol tolong segera tindaklanjuti undang segera camat dan lurah terkait hidupkan kembali Siskamling. Selain itu, sering turun ke masyarakat, menyapa langsung ke masyarakat aktifkan kembali siskamling," ujar dia.

Pada pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, Kasatpol PP Kota Bekasi Nessan Sujana, Kaban Kesbangpol Kota Bekasi Hudi Wijayanto, dan perwakilan Polres Metro Bekasi serta Perwakilan Kodim 0507 Bekasi. (cuy/jpnn)