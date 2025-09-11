Dirjen Polpum Pastikan Siskamling di Bogor Berjalan Sesuai Arahan Mendagri

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar bersilaturahmi dengan Bupati Bogor Rudi Kuswanto memastikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berjalan serta mendorong kembali pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Selain itu, Bahtiar juga memastikan sebelas poin arahan Mendagri pada 30 Agustus 3025 di antaranya: rapat forkopimda, duduk bersama tokoh dan unsur masyarakat, laksanakan doa kedamaian lintas masyarakat dan pemerintah, program pro rakyat, tunda kegiatan seremonial, tidak flexing, tunda keberangkatan luar negeri, kepala daerah saat kondisi rawan di daerahnya kendalikan situasi bersama Forkopimda, rekonstruksi fasilitas yang rusak, gunakan bahasa santun low profile, dan aktifkan siskamling RT/RW.

“Saya ke sini untuk memastikan apa telah berjalan atau tidak. Dan walaupun tak dilaporkan tetapi saya bisa rasakan dan saksikan sendiri suasana di Kabupaten Bogor. Saya bertugas khusus di Jabodetabek untuk memastikan seusai arahan Presiden melalui Menteri Dalam Mendagri,” ungkap Dirjen Bahtiar dalam siaran persnya, Kamis (11/9).

Pada kesempatan tersebut Dirjen Bahtiar menyampaikan apresiasi kepada Pemda Bogor serta Forkopimda Bogor sebab dari sebelas arahan Mendagri seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemda serta Forkopimda Bogor.

“Tugas kami memastikan dan mendinginkan suasana dan sudah dilakukan oleh Pemkab Bogor. Ada sebelas arahan Presiden melalui Mendagri. Saya ke sini untuk memastikan dan saya lihat kemudian saya akan laporkan ke Mendagri,” kata Bahtiar.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan Pemda Bogor supaya lebih aktif lagi melakukan komunikasi dengan masyarakat seraya mengusulkan agar sebisa mungkin mempertahankan komunikasi sampai ke tingkat camat dan RW.

“Tetap harus dilanjutkan agar benar benar kondusif," ujar dia.

Selain jajaran Forkopimda melakukan komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, Bahtiar meminta kepada Bupati Bogor supaya mengajak ASN dan pegawai Pemda Bogor hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih banyak turun ke masyarakat.